Більшість британців виступає проти Brexit

Якби референдум щодо виходу Великої Британії з Європейського Союзу відбувся найближчого вівторка, то 54% підданих проголосували б проти Brexit, повідомила в понеділок газета "Індепендент" із посиланням на результати опитування організації Survation.

Решта 46%, навпаки, підтримує вихід їхньої країни з ЄС.

Крім того, згідно з результатами опитування, більшість його учасників вважала за краще б, щоб переговори з Brexit припинилися і британський уряд розпочав роботу, спрямовану на те, щоб залишитися в Євросоюзі.

29 березня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей запустила процедуру виходу країни з ЄС. Королева Великої Британії Єлизавета II офіційно схвалила закон про Brexit 16 березня. До цього законопроект схвалили обидві палати парламенту в незмінному вигляді. Процес виходу Британії з ЄС, як очікується, має тривати два роки.