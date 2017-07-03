Україна у 2016/2017 МР встановила новий рекорд з експорту зернових

Україна в 2016/2017 маркетинговому році (МР, липень-червень), за попередніми даними, експортувала 43,8 млн тонн зернових.

"Рекордний урожай попереднього року в 66 млн тонн сформував ресурс для експорту на рівні 43,8 млн тонн, що є історичним максимумом для України", - наведено в повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства слова першого заступника міністра Максима Мартинюка.

За його словами, позитивна динаміка виявилася і в рекордному експорті борошна в 369,4 тис. тонн.

Згідно з повідомленням Мінагропроду, попередні підсумки експорту 2016/2017 маркетингового року в розрізі культур буде представлено найближчими днями.

Як повідомлялося з посиланням на дані Мінагропроду, Україна в 2015/2016 МР (липень-червень) експортувала 39,487 млн тонн зерна, що на 13,5% більше, ніж попереднього сезону.