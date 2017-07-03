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16:39 03.07.2017

Регламентний комітет ВР розгляне подання про зняття недоторканності з Добкіна наступного тижня

Комітет з питань регламенту Верховної Ради має намір розглянути подання на зняття недоторканності з народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна на своєму засіданні наступного тижня, повідомив керівник цього комітету Павло Пинзеник.

"Якщо правдива інформація, надана мені апаратом Верховної Ради, то Добкін ознайомився з пропозицією надати пояснення та з текстом подання сьогодні. Це означає, що розпочався п'ятиденний термін, який надано йому для відповідних пояснень", - сказав П.Пинзеник журналістам у Києві в понеділок.

При цьому народний депутат додав: "У нас буде ще наступний тиждень, який призначений для роботи в пленарному режимі, для того щоб провести засідання комітету і розглянути це питання".

У свою чергу на засіданні регламентного комітету, де розглядали подання на зняття недоторканності з народного депутата із фракції "Народний фронт" Євгена Дейдея, генеральний прокурор України Юрій Луценко висловив думку, що, згідно зі встановленими термінами розгляду в парламенті подань, профільний комітет міг би до кінця поточного тижня надати висновок щодо подання на М.Добкіна.

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