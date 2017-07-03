Події

16:45 03.07.2017

ЄС запускає єдину систему контролю в'їзду-виїзду на своїх зовнішніх кордонах

Єдина система контролю в'їзду-виїзду розпочне працювати на зовнішніх кордонах Євросоюзу, відповідний законопроект отримав політичну підтримку Європарламенту та Ради ЄС, повідомила в понеділок Єврокомісія.

Система, робота над якою тривала з квітня минулого року, реєструватиме дані про в'їзд та виїзд громадян країн, що не входять до ЄС, під час перетину зовнішніх кордонів союзу.

Як зазначається в комюніке, "це надасть можливість краще контролювати юридичні короткострокові поїздки (громадян третіх країн до ЄС), виявляти незаконно затриманих і сприяти загальній модернізації управління зовнішніми кордонами ЄС".

"Система в'їзду-виїзду разом із Європейською інформаційною системою та дозволами на поїздки (ETIAS) сприятиме посиленню контролю за зовнішніми кордонами та внутрішньою безпекою", - зазначається в документі.

Це черговий крок із посилення контролю над зовнішніми кордонами, до якого вдався Брюссель на фоні міграційної кризи та зростання терористичної загрози. Раніше було введено систематичний контроль усіх, хто перетинає зовнішній кордон, зокрема громадян ЄС, розпочато створення Європейської прикордонної та берегової охорони у допомогу національним пограничним службам країн ЄС, кордони яких збігаються з зовнішніми кордонами союзу.

Обговорення документа триває на технічному рівні між Європарламентом та Радою ЄС, перш ніж вони спільно ухвалять остаточний текст.

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