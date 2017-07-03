Події

17:09 03.07.2017

Варшавська фондова біржа виключила акції KDM Shipping з індексу WIG-Ukraine

Варшавська фондова біржа (WSE) 30 червня виключила з індексу компаній з активами в Україні WIG-Ukraine акції KDM Shipping Public Ltd. (Кіпр) - холдингової компанії провідного українського судноплавного оператора ТОВ "Столична судноплавна компанія" (Київ).

Як повідомляється на веб-сайті WSE, відповідне рішення ухвалило правління біржі, оскільки акції компанії не відповідають індексним вимогам: вони поміщені в список цінних паперів із підвищеним ризиком (alert list) та/або розміщені в сегменті низьколіквідних цінних паперів.

Окрім цього, акції KDM Shipping були виключені із загального індексу WSE-WIG, а також індексу східноєвропейських компаній - WIG-CEE.

Як повідомлялося, WSE 4 травня призупинила обіг акцій KDM Shipping Public Ltd. через неоприлюднення компанією фінансової звітності за 2016 рік.

За даними WSE, курс акцій KDM Shipping за підсумками торгів 2 травня 2017 року не змінився і був на позначці PLN2,22 за шт. 3 травня торги на біржі не відбувалися з огляду на святкування в Польщі Дня Конституції.

KDM Shipping здійснює перевезення навалювальних вантажів судами типу "річка-море" в районах Чорного, Азовського та Середземного морів. Вантажний флот групи нараховує десять суховантажів загальним дедвейтом 29,673 тис. тонн, які в силу своєї малої осадки мають доступ до основних річкових і морських портів Чорноморського та Азовського регіонів.

Компанія надає послуги пасажирських перевезень річковим транспортом у Київській області (в експлуатації флот із восьми пасажирських річкових суден), а також послуги з судноремонту на власній верфі в Херсоні.

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