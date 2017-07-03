Українська сторона не отримувала від італійської клопотань про допомогу у справі щодо вбивства фоторепортера Роккелле

Українська сторона не отримувала від італійських правоохоронців клопотань про міжнародну правову допомогу у справі про вбивство італійського фоторепортера Андреа Роккелле, заявляє заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

"На сьогодні ми співпрацюємо активно досить з італійськими правоохоронними органами. Водночас станом на цю годину ми не отримували ніякого запиту персонального щодо здійснення екстрадиції або виконання клопотань про міжнародну правову допомогу від італійської сторони", - сказав Є.Єнін на брифінгу в Києві в понеділок.

Заступник генпрокурора уточнив, що Генеральна прокуратура також не отримувала запитів від італійської сторони на проведення слідчих дій на території України.

Як повідомлялося, в суботу, 1 липня, заступник генерального прокурора України Є.Єнін повідомив, що в Італії затримали заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії ім. Кульчицького Віталія Марківа за підозрою у вбивстві фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокелле поблизу м. Слов’янська Донецької області в травні 2014 року.

Народний депутат із фракції "Блок Петра Порошенка" Андрій Антонищак розповів, що В.Марківа затримали в п'ятницю, 30 червня. Його тримають у в'язниці в італійському містечку Павія (Ломбардія). До нього не допускають українських дипломатів, мотивуючи це тим, що він має італійське підданство. Італійська сторона надала В.Марківу адвоката, але українська сторона відмовиться від нього і має намір наймати свого захисника.

Вранці 2 липня Генеральне консульство України в Мілані звернулося до суду м. Павії з клопотанням про надання інформації про підстави та обставини. Міністерство внутрішніх справ України висловило стурбованість щодо затримання та арешту в Італії В.Марківа.

Прокуратура м. Павії розпочала кримінальне провадження щодо обставин загибелі в 2014 році в зоні АТО італійського та російського журналістів за інформацією французького журналіста. У рамках цього провадження французький журналіст вказав на те, що смерть вищезгаданих журналістів стала наслідком застосування зброї підрозділом Нацгвардії, в якому проходив службу затриманий В.Марків. Крім того, у рамках свідчень французький журналіст надав відеоряд. При цьому, за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.