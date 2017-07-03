У суді за справою Кернеса допитали свідка і оголосили перерву

На черговому засіданні Київського районного суду Полтави у справі щодо міського голови Харківської Геннадії Кернеса та його охоронців Віталія Блінніка та Євгена Сміцького вчора допитали одного свідка обвинувачення, повідомив адвокат Г.Кернеса Андрій Гунченко.

"Це співробітник Макдональдсу (біля ст. м." Бекетова ", де, за версією обвинувачення, було викрадено одного з потерпілих - ІФ). Він сказав, що нічого не бачив, нічого не чув і нічого про ситуацію, яку ми розглядаємо, не знає", - розповів А.Гунченко кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, оскільки з більш ніж десяти свідків обвинувачень, яких заплановано опитати у справі, на засідання з'явився лише один, держобвинувач заявив прохання про доставку свідків, що не з'явилися приводом та застосування до них заходів процесуального впливу (штрафу).

"Ми заперечували проти цього клопотання, оскільки минулого разу, коли свідків доправили, прокурор вирішив оголосити відвод суду. В результаті свідків не допитали не з нашої провини. Ми також нагадали, що саме прокуратура виступала за перенесення розгляду справи з Харкова, хоча саме в Харкові живуть і обвинувачені, і потерпілі, і свідки. А тепер ця ж прокуратура не може забезпечити їхньої появи в Київському суді Полтави... Суд відмовив у задоволенні позовів і в частині приводу, і в частині штрафу", - сказав А. Гунченко.

Наступне засідання призначено на 24 липня.

Як повідомлялося, 29 травня суддя Київського райсуду Полтави Юрій Куліш відмовив у задоволенні заяви державного обвинувачення щодо відводу судді Андрія Антонова, який слухає справу.

Прокурор Олександр Ганілов вимагав відводу А.Антонова, оскільки, за його думкою, він став на бік обвинувачених та їхнього захист. Клопотання держобвинувачення підтримало потерпілу сторону. Адвокати обвинуваченого вважали заяву про відвід судді А.Антонова необґрунтованою і такою, що не підлягає задоволенню.

Як повідомлялося, невідомі 25 січня 2014 року напали на учасників шоу на підтримку Євромайдану в Харкові. Того ж дня депутат Харківського обласного ради Іван Варченко (ВО "Батьківщина") заявив про вбивство двох активістів Євромайдану - Олександра Кутяніна та Сергій Ряполова "після того як вони зняли номери автомобілів "друзів Кернеса" біля готелю "Національний". Пізніше відділ зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області повідомив, що інформація про вбивство активістів Євромайдану не підтвердилася.

2 березня 2015 року Г.Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення свободи або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (тортури), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (загроза вбивством) КК України та завершення досудового слідства. 26 березня 2015 р. Генеральна прокуратура передала суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Г.Кернеса та двох його охоронників.

2 квітня 2015 р. ВССУ оголосив резолютивну частину постанови про перенесення розгляду справи Г.Кернеса з Дзержинського району Харкова до Київського райсуду Полтави.