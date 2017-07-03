Події

17:31 03.07.2017

Путін, Макрон і Меркель "на полях" G20 обговорять врегулювання української проблеми

Лідери Росії, Німеччини та Франції у рамках робочого сніданку "на полях" "двадцятки" в Гамбурзі обговорять проблематику українського врегулювання, повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

"У нас відбудеться робочий сніданок із двома європейськими лідерами - паном (Еммануелем - ІФ) Макроном та пані (Ангелою - ІФ) Меркель, під час якого обговорюватимуться, звісно, проблеми "двадцятки" та актуальні проблеми міжнародного порядку денного. Акцент планується зробити на врегулюванні навколо України", - сказав Ю.Ушаков журналістам у понеділок.

Саміт G20 відбудеться 7-8 липня в Гамбурзі.

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