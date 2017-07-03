Гройсман доручив створити робочу групу із розвитку вітчизняної авіагалузі

Україна може бути регіональним лідером авіаперевезень, цьому сприятимуть позитивні тенденції, помітні вже зараз завдяки зростанню пасажиропотоку в найбільших аеропортах країни, - "Бориспіль" і "Київ"(Жуляни), вважає прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Згідно з повідомленням департаменту інформації і комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, про це прем'єр заявив на нараді з питань розвитку ринку авіаційних пасажирських перевезень за участю профільних представників уряду, керівництва найбільших аеропортів країни, авіаперевізників і експертів у понеділок.

Для координації дій органів влади з цього питання В.Гройсман доручив створити спеціальну робочу групу із розвитку авіагалузі під головуванням віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона.

"Ми маємо скоординувати зусилля усіх органів влади, щоб розвивати українські аеропорти, розвивати Україну як транзитну країну повітряного сполучення, розвивати внутрішні сполучення між аеропортами усередині країни і при цьому забезпечувати високий рівень безпеки авіаперевезень і сервісу", - наголосив глава уряду.

В.Гройсман також доручив Міністерству інфраструктури в найкоротші терміни завершити розробку стратегії розвитку авіаперевезень і аеропортів, що передбачає розвиток регіональних аеропортів і сприяє підвищенню конкуренції на ринку.

"Нам потрібна професійна, якісна стратегія розвитку авіаційних перевезень, стратегія розвитку наших аеропортів - як з міжнародним статусом, так і внутрішніх. Це перше завдання, що постає перед Міністерством інфраструктури. І стратегія має бути розроблена в найкоротші терміни. Кожен аеропорт має зрозуміти своє місце призначення і шлях досягнення мети", - сказав прем'єр.

Надалі, за його словами, необхідно продумати механізми розвитку конкуренції на ринку перевезень.

"Щоб не було дискримінації, а наш авіаперевізник був якісним, конкурентним за цінами", - додав він.

При цьому глава уряду наголосив, що в розвитку аеропортів має брати участь і місцева влада, яка в результаті реформи децентралізації має відповідний фінансовий ресурс.

Під час зустрічі сторони домовилися підготувати і обговорити стратегію вже у вересні.

Окрім питань розвитку аеропортів - зокрема, аеропортів "Львів", "Херсон", "Одеса", "Вінниця", "Запоріжжя", документ, як очікується, міститиме і шляхи підтримки національного перевізника, але без можливості створення жодних ринковий монополій, а також оновлення флоту і використання "лоу-кост" моделі перевезень.

"Окреме питання - безпека польотів. Якщо людина сідає в літак українських авіакомпаній, то безпека має бути гарантована. Тому дуже важливо, щоб ці вимоги у нас були посилені", - наголосив В.Гройсман.