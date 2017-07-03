У під'їзді київської багатоповерхівки застрелили чоловіка

У до чергової частини столичної поліції у Дніпровському районі Києва близько полудня понеділка надійшло повідомлення про те, що люди виявили в під'їзді багатоквартирного житлового будинку мертвого чоловіка.

"Коли правоохоронці прибули на виклик, виявили у чоловіка вогнепальні поранення голови. Особу загиблого встановлено, це - киянин, 1956 р.н. З'ясували також, що чоловік жив у цьому під'їзді", - повідомляє в понеділок удень відділ комунікації поліції Києва.

Поліцейські оглядають місце події, спілкуються зі свідками і очевидцями, оглядають прилеглу територію для встановлення камер відеоспостереження. Зусилля оперативних служб спрямовані на встановлення зловмисника, який застрелив киянина.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 115(Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, за скоєння якого передбачено до 15 років позбавлення волі.