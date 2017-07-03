Буревій, що пройшов центром України, завдав значних збитків одній з в/ч Повітряних сил ЗСУ

Військові об'єкти однієї з військових частин повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗСУ дістали значних ушкоджень через ураган, який пройшов Черкаською областю.

"Через сильний вітер і дощ були знеструмлені лінії електропередач, зруйновані дахи на будівлях, розбиті шибки, знищені і пошкоджені огородження із залізобетону і колючого дроту, майже половину дорослих дерев сильний вітер вирвав із корінням і повалив, в інших потрощено гілки і крони", - повідомляє в понеділок прес-центр повітряного командування "Центр" ЗС ПСУ.

Фахівці Білоцерківського квартирно-експлуатаційного відділу наразі працюють на місці надзвичайної події для визначення точного розміру збитку і вирішення питань із відновлення електроживлення, ремонту будівель і споруджень військової частини.

"Особовий склад в результаті стихійного лиха не постраждав", - наголошують у прес-центрі.