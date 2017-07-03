Кількість відвідувачів, які отруїлися суші в закладах Києва збільшилася

Кількість захворювань на гостру кишкову інфекцію після вживання суші в двох закладах громадського харчування Києва станом на понеділок, 3 липня, становить 38 випадків, повідомляє прес-служба ГУ Держпродспоживслужби України у м.Києві.

"У персоналу закладу громадського харчування і у сімох хворих виділено однотипну сальмонелу S.enteritidis групи D", - зазначається в оприлюдненому столичним главком Держпродспоживслужби повідомленні.

Окрім цього, зазначають у відомстві, отримано дані про виділення з об'єктів довкілля бактерій групи кишкової палички, "що свідчить про порушення санітарно-гігієнічних вимог".