Українців немає серед жертв і потерпілих у ДТП у Баварії

Департамент консульської служби МЗС України повідомляє, що українських громадяни немає серед загиблих і постраждалих у дорожньо-транспортній події на півдні Німеччини.

"Поліція Баварії повідомляє, що громадян України немає серед жертв і потерпілих унаслідок ДТП у м. Мюнхберг", - повідомляє департамент в офіційному акаунті в "Твітері" у понеділок.

Раніше повідомлялося, що рейсовий автобус, в якому перебували 46 пасажирів і двоє водіїв, потрапив у ДТП у Баварії. Унаслідок ДТП автобус загорівся. На місці події як і раніше проводяться пошуково-рятувальні роботи, трасу перекрито. Як пише німецька газета "Вохенблатт", жертвами автоаварії стали щонайменше 18 осіб, ще не менше 30 пасажирів дістали травми і були доправлені до найближчих лікарень. При цьому двоє з них дістали поранення, які загрожують їхньому життю.