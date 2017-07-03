Один український військовий загинув, ще одного поранено у зоні АТО в понеділок

Один український військовослужбовець загинув і ще один дістав поранення унаслідок обстрілу незаконними збройними формуваннями на Донбасі в понеділок, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Озброєні проросійські бандформування продовжують порушувати домовленості про незастосування зброї. З початку доби бойовики 7 разів відкривали вогонь, обстрілюючи наших воїнів на усіх трьох напрямках лінії бойового зіткнення. Унаслідок обстрілу з боку незаконних озброєних формувань один захисник нашої Батьківщини загинув. Ще одного українського воїна поранено", - зазначається в зведенні прес-центр штабу АТО станом на 18: 00 понеділка.

Як зазначається в повідомленні, обстріл здійснювався зокрема з важкого артилерійського озброєння. Також значно активізувалися снайпери супротивника.

На приморському(маріупольському) напрямку бойовики двічі обстрілювали опорні пункти сил АТО: зі стрілецької зброї і підстовбурних гранатометів поблизу с. Лебединське Волноваського району, а з 152-мм артилерії - поблизу с. Гнутове Маріупольської міськради.

На донецькому напрямку бойовики порушували перемир'я лише неподалік Світлодарської дуги: у смт Луганське Бахмутського району двічі відкривали вогонь снайперські групи супротивника.

На луганському напрямку бойовики порушували режим припинення вогню тричі: у смт Новотошківське Попаснянского району відкривався снайперський вогонь, у с.Жовте Слов’яносербського району - вогонь з протитанкових гранатометів, а зі стрілецької зброї незаконні озброєні формування обстріляли опорний пункт сил АТО в районі станції Донець.

У штабі також нагадали про поранення 59-річного місцевого жителя в м.Мар’їнка Донецької області в понеділок уранці після обстрілу бойовиками житлових кварталів міста.