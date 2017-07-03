Події

19:10 03.07.2017

У Херсонській області гасять лісову пожежу

Поблизу села Чулаківська Голопристанського району Херсонської області в понеділок вдень сталося займання лісової підстилки і молодих насаджень сосни на території Чулаківського лісництва на площі близько 20 га, повідомляє прес-служба держслужби із НС.

За їхньої інформацією, займання сталося близько 15.00.

Станом на 18.00 до гасіння пожежі залучено 22 одиниці техніки і 79 осіб, зокрема від ДСНС 7 од. техніки і 28 осіб.

"Додатково приведено в готовність авіацію ДСНС. Гасіння пожежі триває", - зазначається в повідомленні.

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