Американці з низьким рівнем доходу витрачають 40% своїх коштів на предмети розкоші

Американські споживачі люблять купувати предмети розкоші і витрачають на них значну частину своїх коштів, причому це твердження справедливе навіть для сімей із низьким рівнем доходу, зазначається в дослідженні Deutsche Bank Research.

Найбільш забезпечені домогосподарства (що заробили у 2014 році понад $134, 3 тис.) витрачають 35% грошей на предмети першої необхідності, 65% - на предмети розкоші. У сімей з середнім доходом ($47, 3-134,3 тис.) розподіл витрат виявився 50%/50%. Наймеш забезпечені(до $47, 3 тис.) домогосподарства витрачають на предмети розкоші 40% своїх доходів.

За офіційними даними, медіанний доход домогосподарств у США в квітні виріс на 1% порівняно з березнем, до $59, 36 тис. на рік, пише MarketWatch.

Згідно з термінологією Deutsche Bank, предметами розкоші вважаються такі категорії товарів і послуг, на які витрачається дедалі більша частина доходів громадян зі зростанням їхнього заробітку. Предмети першої необхідності - товари і послуги, на які люди витрачають дедалі меншу частину доходу у разі його збільшення.