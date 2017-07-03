Пасажирський літак здійснив екстрену посадку в Дюссельдорфі

Літак Dash 08 авіакомпанії Air Berlin здійснив аварійну посадку в аеропорту Дюссельдорфа, повідомляє німецьке видання Bild.

За даними видання, літак вилетів з Флоренції. Після того як він покинув аеропорт, на злітно-посадковій смузі були виявлені фрагменти колісних покришок. Екіпаж лайнера в терміновому порядку сповістили про те, що трапилося.

Літак успішно сів в Дюссельдорфі. Виявилося, що задня права шина лайнера була пошкоджена, відзначає видання.

В кінці травня літак авіакомпанії United Airlines здійснив екстрену посадку в аеропорту вильоту, в місті Ньюарк штату Нью-Джерсі, через загоряння двигуна. Пасажири Boeing 757, за інформацією представника місцевої Федеральної авіаційної служби, були евакуйовані.