Банк "Південний" має намір продати ТРЦ Sky Mall

Банк "Південний" (Одеса) має намір продати один з найбільших столичних ТРЦ Sky Mall, який перейшов у власність фінустанови у рахунок погашення заборгованості, повідомила глава правління банку Алла Ванецьянц.

"Усі застави, які переходять після стягнення у власність банку, надалі реалізуються. І Sky Mall не буде винятком. Плануємо його продати", - сказала вона в інтерв'ю тижневику "Бізнес", опублікованому в понеділок.

А.Ванецьянц зазначила, що банк змушений розпочати процес стягнення через загострення конфлікту між власниками ТРЦ, тиски на банк як утримувача заставної іпотеки і спроби оскаржити договір застави у суді.

"Банк підтвердив законність і обґрунтованість своїх дій, проходячи численні перевірки різних контролюючих органів і аудиторів", - стверджує глава правління.

Як повідомлялося, спор компаній Stockman Interhold S.A. (Британські Віргінські острови) і Arricano Real Estate Plc (Кіпр) щодо права власності на київський ТРЦ Sky Mall триває понад п'яти років у різних юрисдикціях. У травні 2016 року Arricano заявила про виграш цього спору за рішенням суду Лондона, проте не змогла відновити фактичний контроль над об'єктом, який з 2014 року, згідно з реєстраційними даними, перебуває у власності банку "Південний".

Площа двох черг ТРЦ Sky Mall становить 88 тис. кв. м. Генеральний директор ТРЦ Юлія Ванченко на початку травня цього року повідомила, що повномасштабний початок будівництва третьої черги Sky Mall заплановано на осінь 2017 року. За її словами, загальна площа нового триповерхового об'єкта становитиме 71 тис. кв. м, арендована - 39 тис. кв. м.

Банк "Південний" заснований в 1993 році. Згідно з даними Нацбанку, на 1 січня 2017 року Юрієві Родіну, батьку А.Ванецьянц, безпосередньо належало 18,7062% акцій, опосередковано - 19,4969%, А.Ванецьянц - відповідно 11,2371% і 13,8859%.

Окрім цього, великим акціонером банку був Марк Беккер із прямою участю 19,1539% і сукупною 23,5680%.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 квітня 2017 року за розміром загальних активів (20,228 млрд грн) фінустанова посідала 14-е місце серед 90 банків.