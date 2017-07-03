Кабмін у вівторок має намір створити Раду з міжнародної торгівлі і оргкомітет із підготовки до Дня Незалежності

Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок, 4 липня, має намір створити Раду з міжнародної торгівлі, а також організаційний комітет з підготовки і святкування 26-ї річниці незалежності країни.

Згідно з порядком денним засідання, розміщеним на сайті уряду в понеділок, ці питання на засіданні представлять перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів і міністр культури Євген Ніщук, відповідно.

Також Кабмін має намір розглянути посилення ветеринарно-санітарного контролю при переміщенні тваринних і харчових продуктів тваринного походження.

Заплановано затвердити і порядок повернення незаконної державної допомоги, неприпустимої для конкуренції.

Окрім цього, уряд планує затвердити перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податку на прибуток (корпоративний податок), зокрема податок із доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.

Кабмін також має намір виділити кошти для надання разової грошової допомоги членам сімей осіб, загиблих під час участі в антитерористичній операції, і особам, що отримали інвалідність.

Члени уряду мають намір розглянути оплату праці членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і проведення конкурсу з відбору кандидатів на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції,а також розглянути кадрові питання.

Початок засідання під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана заплановано на 11: 00.

Після засідання уряду заплановано проведення брифінгу за участю в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун і директора Представництва програми розвитку ООН в Україні Янтомаса Хімстра присвяченого прибуттю до країни партії антитоксину проти ботулізму, який ПРООН надає Україні як гуманітарну допомогу.

Після цього запланований брифінг міністра екології і природних ресурсів України Остапа Семерака на тему "Топ - 100 головних забруднювачів України".