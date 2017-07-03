Події

19:32 03.07.2017

В Індії за півдня посадили 66 млн дерев

В Індії в рамках великомасштабної екологічної акції близько 1,5 млн добровольців висадили за півдня більш ніж 66 млн дерев уздовж річки Нармада в штаті Мадхья-Прадеш, повідомляє в понеділок газета Independent.

Спостерігачі від Книги рекордів Гіннеса стежили за цією екологічною акцією. Найближчим часом вони приймуть рішення про визнання або невизнання рекорду. У минулому році добровольці з індійського штату Уттар-Прадеш встановили світовий рекорд, посадивши більше 50 млн дерев за один день.

Індія стоїть на четвертому місці за обсягом викидів вуглекислого газу в атмосферу. Відповідно до Паризької угоди по клімату Індія зобов'язалася збільшити площу лісів на 95 млн гектарів до 2030 року з метою боротьби зі зміною клімату.

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