До суду передано 47 обвинувальних актів стосовно екс-депутатів Верховної ради АРК

Прокуратура Автономної Республіки Крим за результатами проведеного спеціального попереднього розслідування направила до суду обвинувальні акти стосовно ще п'ятьох колишніх депутатів Верховної ради АР Крим, яких обвинувачують у державній зраді.

"Під час розслідування кримінальних проваджень отримано неспростовні докази того, що у березня 2014 ці депутати Верховної ради Автономної Республіки Крим надали допомогу і сприяли окупації Криму. Зокрема, вони незаконно ухвалили кілька постанов, внаслідок чого було створено нелегітимне державне утворення "Республіка Крим", - повідомляє в понеділок прес-служба прокуратури АР Крим.

Оскільки обвинуваченим інкримінують скоєння кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 111(державна зрада) КК України, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років.

"Прокуратура до суду передала вже 47 обвинувальних актів стосовно колишніх депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим", - підсумували в прокуратурі АРК.