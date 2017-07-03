У Нацгвардії України запровадили інститут капеланства

Національна гвардія України стала першим українським військовим формуванням, в якому впроваджено інститут капеланства.

"Вже сьогодні 38 військових священиків підписали трудовий договір і є працівниками НГУ", - повідомляє в понеділок увечері прес-служба Нацгвардії України.

Перші збори військових капеланів почалися в понеділок в місті Золочів Львівської області та триватимуть до 8 липня. За цей час, окрім теоретичних зайнять, священиків навчать основам тактичної медицини і проведуть заняття зі взаємодії психологів і капеланів під час виконання гвардійцями бойових завдань в екстремальних умовах.

"Інститут капеланства - новий для України, а Національна гвардія України є першим військовим формуванням, де його ввели. Відповідно до вимог, щоб стати капеланом, потрібне знання української мови, кілька років служби в пастві і рекомендація від духовного старшини", - повідомляють у прес-службі військового формування.