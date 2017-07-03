Події

19:44 03.07.2017

На блокпосту під Волновахою затриманий "головний козак "ДНР"

На блокпосту під Волновахою поліцейські Донецької області затримали "генерал-майора" бойовиків, який керував так званим козацьким полком "ДНР".

"Було встановлено, що перед правоохоронцями діючий генерал-майор регіонального козачого об'єднання "ДНР". Він розповів, що в 2011 році почав керувати полком, до складу якого входило 90 рядових козаків. У 2014 році, коли місто захопили окупанти, "козаки" приєдналися до терористів", - повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі України в Донецькій області в офіційній сторінці в Фейсбук в понеділок увечері.

В обов'язки зазначеного незаконного формування входили охорона кордонів, спільні патрулювання на окупованій території. "Крім того, отаман "зомбував" молодь, займаючись агітацією на підтримку влади фейкової республіки", - додали в прес-службі.

Під час затримання 66-річний чоловік мав при собі посвідчення отамана "ДНР" і дозвіл на зберігання козацької зброї (шашки, кинджал і батоги).

"Зараз з головним козаком "ДНР" спілкуються оперативники і слідчі Волноваського відділу поліції", - відзначили в ГУ облуправління поліції.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 256 Кримінального кодексу України (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

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