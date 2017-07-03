Президент Естонії не підписала закон про податок на солодкі напої

Президент Естонії Керсті Кальюлайд відмовилася підписувати розроблений урядом і прийнятий парламентом закон про солодкі напої. Як повідомили в понеділок "Інтерфаксу" в прес-службі глави держави, Кальюлайд відправила закон назад на доопрацювання в парламент.

"Я підтримую мету податку: відвернути людей Естонії і перш за все дітей та молодь від надмірного споживання цукру і тим самим скоротити пов'язану з ним шкоду здоров'ю", - зазначила президент. "Тим не менш, не затверджую закон, так як вважаю, що він суперечить параграфу 12 в Конституції Естонії, де закріплений принцип рівного ставлення", - сказала Кальюлайд.

Вона висловила також думку, що звільнення від сплати податку напоїв на міжнародних рейсах судів і літаків не відповідає конституції, так як законодавець необгрунтовано ставить один сектор економіки в більш привілейоване становище порівняно з іншими. Закон був прийнятий 19 червня. За нього проголосували 52 депутати, проти 37, жоден депутат не утримався.

Відповідно до закону, податком пропонувалося обкладати напої, що містять цукор або підсолоджуючі речовини більше, ніж 5 грамів на 100 мл. Ставка податку на напої, що містять концентрацію цукру в 5-8 грамів на 100 мл, склала б 10 центів за літр. Напої з більш високою концентрацією цукру повинні обкладатися податком в 30 центів.

Така ж ставка встановлена ​​і на напої з підсолоджувачами. Уряд обґрунтовує необхідність введення податку на солодощі турботою про здоров'я людей. У той же час міністерство фінансів розраховує за рахунок цього податку збільшити надходження до держбюджету в 2018 році на 15 млн євро, в 2019 році на 16 млн євро, в 2020 році на 17 млн ​​євро. Закон повинен набути чинності 1 січня 2018 року. Він викликав неоднозначну реакцію в суспільстві.