Пшениця в США подорожчала до максимуму за чотири роки через посуху

Ціни на пшеницю в Міннеаполісі підскочили на 5,8% і оновили максимум за 4 роки через побоювання, що суха і спекотна погода, що встановилася на території США, зашкодить урожаю.

На біржі в Чикаго ціна вересневого контракту на тверду червонозерну пшеницю найвищої якості піднялася на 5,7%, до $ 5,595 за бушель ($ 205,56 за тонну). М'які сорти озимої пшениці подорожчали на 5,4%, до $ 5,5425 за бушель ($ 203,6 за тонну), повідомляє агентство Bloomberg.

За прогнозом метеобюро Freese-Notis, на поточному тижні температура на Великих рівнинах перевищить 38 градусів. Раніше міністерство сільського господарства США відзначило, що посіви ярої пшениці в країні впали до 10,9 млн акрів (4,41 млн га), тобто виявилися менше попереднього прогнозу.

"Ціни підскочили, бо урожай скорочується з кожним днем", - заявив старший аналітик Northstar Commodity Investment Марк Шульц. На торгах в Парижі пшениця подорожчала в понеділок на 3,4%, до максимальних з серпня 2015 року 118 євро за тонну.

Ф'ючерси на овес з поставкою в грудні в Чикаго підскочили на 7,6%, до рекордних з січня 2015 року $ 3,0425 за бушель ($ 209,5 за тонну), кукурудза з поставкою у вересні подорожчала на 3,7%, до $ 3, 95 за бушель ($ 155,5 за тонну), листопадові ф'ючерси на соя-боби - на 3,5%, до $ 9,88 за бушель ($ 363 за тонну).