Події

20:08 03.07.2017

Черговий підрозділ ЗС України завершив підготовку за стандартами НАТО

Ще один підрозділ Збройних сил України пройшов інтенсивну підготовку за стандартами НАТО на базі Міжнародного центру миротворчості і безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львівській області.

Як повідомляє в понеділок увечері прес-служба Міноборони України, інструктори JMTG – U (Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна) і Міжнародного центру миротворчості і безпеки, підбиваючи підсумки, зазначили: "Із завданнями десантники впоралися на "відмінно".

До програми JMTG - U входять військові інструктори ВС США, Канади, Великобританії, Данії, Литви і Польщі. На базі Міжнародного центру миротворчості і безпеки вони навчають військовослужбовців Збройних сил і національної гвардії України. Водночас Центр має власних інструкторів, яких також залучають до проведення навчань.

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