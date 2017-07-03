Сирія погрожує США "відповіддю від союзників" в разі нового американського удару

Офіційний Дамаск пообіцяв, що тепер його реакція буде не такою, як в квітні цього року, коли коаліція атакувала базу Еш-Шайрат

Дамаск пригрозив Вашингтону "ударом у від союзників" в разі атаки по урядовим військам Сирії на зразок ракетного удару, нанесеного США по авіабазі ВПС Сирії навесні цього року, повідомляє агентство FARS.

"Ми б не здивувалися, якби Сполучені Штати зробили нові атаки проти Сирії. Але їм слід уважно розглянути можливі реакції (на атаки - ІФ), і вони повинні знати, що відповідь Сирії і її союзників буде не такою, як після першого акту агресії (ракетного удару США по базі Еш-Шайрат ВВС Сирії після передбачуваної хіматаки в Хан-Шейхуні - ІФ)", - заявив журналістам заступник міністра закордонних справ Сирії Фейсал Мікдад.

Він знову підкреслив, що офіційний Дамаск з 2014 року не має хімічної зброї, так як всі озброєння були знищені відповідно до угоди, якої вдалося досягти РФ і США.

4 квітня в сирійському місті Хан-Шейхун була здійснена хімічна атака, жертвами якої стали майже 100 осіб. Більшість західних країн і опозиція Сирії поклали відповідальність за неї на сирійський уряд. У Дамаску звинувачення відкидають, зазначаючи, що ніколи не застосовували хімзброю на своїй території.

Проте, в ніч на 7 квітня США за допомогою крилатих ракет завдали удару по сирійській військовій базі Еш-Шайрат.