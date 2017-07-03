Події

20:20 03.07.2017

Британця, який планував теракт на концерті Елтона Джона засудили до довічного ув'язнення

Британський суд засудив до довічного тюремного ув'язнення 19-річного хлопця, який планував здійснити теракт в місці масового скупчення людей в 15-ту річницю трагедії 11 вересня 2001 року, повідомляє в понеділок "Бі-бі-сі".

Центральний кримінальний суд Олд-Бейлі засудив 19-річного британського підданого пакистанського походження Харуна Саїда до ув'язнення з мінімальним терміном в 16,5 років, після чого він зможе подати прохання про дострокове звільнення.

У квітні цього року Саїд зізнався в суді, що намагався дістати зброю і вибухові речовини, а також зв'язатися з іншими екстремістами. Також він повідомив, що розглядав в якості потенційних місць теракту територію поблизу Букінгемського палацу, концерт музиканта Елтона Джона і вулицю Оксфорд-стріт.

Саїд планував здійснити теракт 11 вересня 2016 року в день п'ятнадцятиріччя трагедії в США. Злочинця знайшли в ході спільної спецоперації МІ-5 і Скотленд-Ярду.

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