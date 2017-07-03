Макрон планує на третину скоротити парламент Франції

Президент Франції планує провести реформу виборчого права та зменшити на третину кількість депутатів парламенту. Макрон пообіцяв також скасувати режим надзвичайного стану в країні вже цієї осені.

Президент Франції Емманюель Макрон планує на третину скоротити число депутатів французького парламенту і обмежити число термінів, на які парламентарі зможуть обиратися. Про це він оголосив у понеділок, 3 липня, виступаючи в Версалі перед парламентаріями обох палат.

На думку Макрона, це позитивно позначиться "на загальній якості парламентської роботи". Крім того, президент Франції має намір провести реформу виборчого права. Зараз в країні застосовується мажоритарна система, а Макрон виступає за додавання елементів пропорційної системи. На його думку, це надасть невеликим партіям більше шансів на виборах і забезпечить "більш справедливе представництво всіх течій" в парламенті.

Для проведення реформи знадобиться схвалення парламенту. Макрон пообіцяв провести загальнонаціональний референдум, якщо йому не вдасться заручитися підтримкою депутатів.

В даний момент у верхній палаті, Сенаті Франції, засідають 348 парламентаріїв, в нижній, Національній асамблеї, - 577 депутатів.

Емманюель Макрон пообіцяв скасувати режим надзвичайного стану в країні вже цієї осені. "Скасувавши восени НС, я відновлю свободи французького народу, тому що ці свободи - передумова існування сильної демократії", - зазначив президент Франції.

Режим НС був введений після паризьких терактів в листопаді 2015 року та потім продовжувався чотири рази. Серед іншого, він дозволяє поліції проводити обшуки в будинках і на квартирах без відповідного судового розпорядження, а також обмежувати свободу пересування громадян і в спрощеному порядку поміщати підозрюваних під домашній арешт. Противники виняткової міри вважають, що вона не приносить бажаного ефекту і ущемляє особисті свободи.