Події

21:46 03.07.2017

Серед жертв ДТП в Баварії є пенсіонери

Серед 18 загиблих в результаті ДТП за участю рейсового автобуса в Баварії на півдні Німеччини є пенсіонери, повідомляє в понеділок онлайн-портал німецького журналу "Фокус".

Точна кількість людей похилого віку, які перебували в автобусі в момент аварії, поки не називається.

Тим часом співчуття сім'ям жертв ДТП висловила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"В ці години наші думки - з близькими загиблих", - сказала А.Меркель журналістам в Берліні.

До співчуття приєднався і прем'єр-міністр Баварії Хорст Зеехофер, який відвідав місце трагедії.

Раніше повідомлялося, що рейсовий автобус, в якому знаходилися 46 пасажирів і двоє водіїв, потрапив в ДТП в Баварії і загорівся. В результаті аварії загинули 18 людей. Ще 30 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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