Гройсман підтримує контроль за діями міністрів з боку правоохоронних органів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що підтримує контроль за діями міністрів з боку правоохоронних органів.

«Це добре, що генеральний прокурор заявляє про те, що він стежить за роботою українських міністрів і аналізує цю роботу. Це дуже добре. Мене цікавить в те, щоб всі були в тонусі і ніхто не дозволяв собі зайвих речей у своїй діяльності, тому я вважаю, що не тільки Генеральна прокуратура, а й НАБУ і інші контролюючі структури повинні стежити за діями влади і це буде дуже добре ", - сказав він в ефірі ICTV в понеділок.

Прем'єр зазначив, що не знає кого з членів Кабінету міністрів мав на увазі генеральний прокурор Юрій Луценко, говорячи раніше про розслідування щодо діючих міністрів.