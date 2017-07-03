Якщо зобов'язання екс-власників ПриватБанку не будуть виконані, то буде кримінальна відповідальність - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що якщо зобов'язання колишніх акціонерів ПриватБанку не будуть виконані, то буде кримінальна відповідальність за невиконання закону

"Якщо зобов'язання виконані, то по ним будуть відповідні рішення, якщо вони не виконані, в тому числі Національний банк це засвідчить і потім настає кримінальна відповідальність за невиконання закону", - сказав він в ефірі ICTV в понеділок.

Прем'єр зазначив, що Приватбанк є стабільним.

За його словами, Олександр Шлапак попереджав спочатку, що займає цю посаду тимчасово для його стабілізації.

"Він свою роботу виконав. Зараз він подав у відставку, більш того, прем'єр-міністр, уряд вже не призначають керівника - це призначає незалежна наглядова рада. Наглядова рада розгляне цю заяву і буде приймати рішення. Я вважаю, що Олександр Шлапак дуже висококваліфікований, дуже чесний і професійний управлінець", підкреслив В.Гройсман.

Як повідомлялося, колишні акціонери ПриватБанку продовжують переговори щодо реструктуризації наявних перед фінустановою зобов'язань, повідомив один з екс-власників банку Ігор Коломойський в понеділок службі новин ТСН.uа.