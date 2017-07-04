Одна людина загинула в результаті стрілянини в Тулузі

Одна людина загинула, щонайменше шестеро людей постраждали в результаті стрілянини в місті Тулуза на півдні Франції. Про це повідомляє France3 з посиланням на джерела в поліції.

За даними телеканалу, двоє людей на мотоциклах відкрили вогонь по невеликій групі людей, а потім зникли. Стан двох постраждалих оцінюється як важкий.

Ведучі France3 відзначили, що серед нападників є людина, «одягнений в традиційний одяг мусульман». На місці працюють співробітники поліції і заступник прокурора міста.

За уточненою інформацією телеканалу, префектура міста вважає, що мотивом стрілянини стало «зведення рахунків». Версія теракту виключена.

Як повідомляє портал TVSud, нападники - чоловік і жінка.

Раніше, 3 липня, невідомі відкрили стрілянину біля мечеті Ар-Рахма в Авіньйоні. В результаті інциденту постраждали не менше п'яти осіб, в тому числі семирічна дівчинка.