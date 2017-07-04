Трамп зустрінеться з Меркель перед початком саміту G20

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп проведуть двосторонню зустріч перед відкриттям саміту "великої двадцятки" в Гамбурзі, повідомив представник німецького уряду Штефан Зіберт.

Він зазначив, що зустріч відбудеться "найбільш ймовірно, в четвер увечері".

Саміт пройде в п'ятницю і суботу.

Раніше Білий дім анонсував, що на зустрічі будуть обговорюватися питання, що стосуються "клімату, жіночого підприємництва, торгівлі та перевиробництва стали".

У повідомленні Білого дому також говорилося, що "президент заявив, що сподівається надати канцлеру Меркель допомогу в тому, щоб саміт пройшов успішно".

Спостерігачі відзначають, що зустріч буде досить напруженою у зв'язку з тим, що Д.Трамп оголосив про вихід США з угоди по клімату, а А.Меркель в ході зустрічей з європейськими партнерами запевнила в твердій прихильності угоді.

Вона, зокрема, сказала, що "відмінності (в позиціях - ІФ) очевидні, і було б нечесно приховувати це, я і не буду цього робити". При цьому канцлер заявила, що вихід США з паризької угоди по клімату змушує Європу "бути як ніколи рішучої".

"Ми знаємо позицію уряду США і не розраховуємо, що все зміниться за дводенне перебування в Гамбурзі", - зазначила А.Меркель, додавши, що не слід жити надіями на те, що підсумкове комюніке саміту "буде прийнято одноголосно".