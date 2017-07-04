Події

07:22 04.07.2017

Японія заявила КНДР протест в зв'язку з пуском балістичної ракети

Рішучий протест заявив КНДР уряд Японії у зв'язку черговим пуском балістичної ракети, повідомив генсек японського кабінету міністрів Есіхіде Суга.

"Ми вважаємо, що такі дії Північної Кореї недозволені, рішуче засуджуємо їх і заявляємо твердий протест", - заявив він на брифінгу в Токіо.

Він також зазначив, що ракетні пуски Північної Кореї не тільки є грубим порушенням відповідних резолюцій РБ ООН, що забороняють КНДР пуски ракет із застосуванням балістичних технологій, але і являють собою загрозу безпеці повітряного і морського повідомленням в регіоні.

Прем'єр-міністр Японії Сінзо Абе після повідомлень про ракетний пуск заявив, що на майбутньому в Гамбурзі 7-8 липня саміті G20 він має намір закликати Росію і Китай зайняти більш "конструктивну" позицію в зв'язку з північнокорейською ракетною проблемою.

Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети у вівторок, повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

"Північна Корея запустила балістичну ракету невстановленого зразка в сторону Східно-Китайського моря ... близько 9:40 (за місцевим часом, 3:40 кск)", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення про пуск було підтверджено міністерством оборони Японії. Японська влада пізніше поінформувала, що ракета, пролетіла близько 40 хвилин, впала, імовірно, в японській економічній зоні, як це траплялося раніше.

Спостерігачі звертають увагу, що пуск ракети був проведений напередодні саміту G20, де, як свідчать повідомлення ЗМІ, північнокорейську проблему будуть активно піднімати Сполучені Штати.

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