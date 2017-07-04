Двоє військових загинули, троє поранено в результаті обстрілів бойовиків на Донбасі

Бойовики за минулу добу 22 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук у вівторок вранці.

"В результаті обстрілу з боку проросійських бандформувань двоє українських воїнів вчора загинули. Ще троє бійців сил АТО отримали вогнепальні поранення", - йдеться в повідомленні.

На приморському напрямку в понеділок увечері бойовики з 82-мм мінометів обстріляли оборонні укріплення ЗСУ поблизу Водяного. Трохи пізніше НВФ застосовували там ручні протитанкові гранатомети. Неподалік Широкиного вони били з озброєння БМП. По українських позиціях біля Новотроїцького, Гнутового, Лебединського та Павлополя, бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів. Крім того, протягом понеділка НВФ крім систем ствольної артилерії, в районі Гнутового використовували переносні реактивні пускові установки "Град - П" ("Партизан").

На донецькому напрямку в понеділок увечері бойовики порушували перемир'я в південному передмісті Авдіївки, поблизу Дослідного і в районі Майорська. Використовувалося виключно піхотне озброєння, зокрема гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя. Всього, протягом минулої доби на цьому напрямку було зафіксовано 7 ворожих обстрілів.

На луганському напрямку артилерійське озброєння на цій частині лінії зіткнення бойовики вчора не використовували. Разом з тим, під вогонь НВФ з гранатометів і стрілецької зброї за минулу добу потрапили опорні пункти ЗСУ біля Новозванівки, Станиці Луганської, Дінця, Жовтого і Валуйського. Крім того, ще до світанку поблизу Новотошківського "працював" снайпер бойовиків.