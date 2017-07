США політ північнокорейської ракети визнали безпечним для себе

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) вело спостереження за пущеною КНДР балістичною ракетою протягом 37 хвилин, йдеться в заяві Тихоокеанського командування США.

"NORAD дійшло висновку, що пущена Північною Кореєю ракета не становила загрози для Північної Америки", - наголошується в ньому і вказується, що це була ракета середнього радіусу дії.

Президент США Дональд Трамп в своєму твіттері написав: "Не можу повірити, що Південна Корея і Японія будуть і надалі зносити таке". Він також зазначив, що розраховує на те, що Китай "вживе жорстких дій, і покладе край таким дурницям раз і назавжди". Торкнувшись особистого життя північнокорейського лідера Кім Чен Ина, Трамп написав: "Невже цьому хлопцю в цьому житті більше нічим зайнятися?"

....and Japan will put up with this much longer. Perhaps China will put a heavy move on North Korea and end this nonsense once and for all!