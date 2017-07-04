США політ північнокорейської ракети визнали безпечним для себе

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) вело спостереження за пущеною КНДР балістичною ракетою протягом 37 хвилин, йдеться в заяві Тихоокеанського командування США.

"NORAD дійшло висновку, що пущена Північною Кореєю ракета не становила загрози для Північної Америки", - наголошується в ньому і вказується, що це була ракета середнього радіусу дії.

Президент США Дональд Трамп в своєму твіттері написав: "Не можу повірити, що Південна Корея і Японія будуть і надалі зносити таке". Він також зазначив, що розраховує на те, що Китай "вживе жорстких дій, і покладе край таким дурницям раз і назавжди". Торкнувшись особистого життя північнокорейського лідера Кім Чен Ина, Трамп написав: "Невже цьому хлопцю в цьому житті більше нічим зайнятися?"

....and Japan will put up with this much longer. Perhaps China will put a heavy move on North Korea and end this nonsense once and for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июля 2017 г.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июля 2017 г.

Рішучий протест заявив КНДР уряд Японії у зв'язку черговим пуском балістичної ракети, повідомив генсек японського кабінету міністрів Есіхіде Суга. "Ми вважаємо, що такі дії Північної Кореї недозволені, рішуче засуджуємо їх і заявляємо рішучий протест", - заявив він на брифінгу в Токіо.

Він також зазначив, що ракетні пуски Північної Кореї не тільки є грубим порушенням відповідних резолюцій РБ ООН, що забороняють КНДР пуски ракет із застосуванням балістичних технологій, але і являють собою загрозу безпеці повітряного і морського сполучення в регіоні.

Прем'єр-міністр Японії Сінзо Абе після повідомлень про ракетний пуск заявив, що на майбутньому в Гамбурзі 7-8 липня саміті G20 він має намір закликати Росію і Китай зайняти більш "конструктивну" позицію в зв'язку з північнокорейською ракетною проблемою.

Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети у вівторок, повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

"Північна Корея запустила балістичну ракету невстановленого зразка в сторону Східно-Китайського моря ... близько 9:40 (за місцевим часом, 3:40 кск)", - йдеться в повідомленні.

За даними південнокорейських військових, ракета подолала відстань близько 930 км.