"Укрзалізниця" в липні запускає ще один поїзд з Києва до Одеси

ПАТ "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ-Одеса, який курсуватиме по вихідних днях протягом липня, повідомила прес-служба товариства.

"Укрзалізниця запускає додатковий поїзд Київ-Одеса, який курсуватиме по вихідних днях протягом липня", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

У ПАТ уточнили, що на всі вихідні липня призначено поїзд № 223/224 Київ-Одеса, який буде відправлятися 9, 15, 16, 22, 23, 29 і 30 липня.

З Києва поїзд відправлятиметься о 7:54 і прибуватиме до Одеси о 17:51. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:37 і прибуватиме до столиці України о 20:37. Він також буде робити зупинки на станціях Козятин, Вінниця, Жмеринка і Роздільна.