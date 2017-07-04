Події

07:52 04.07.2017

ЄС запропонував виділити Туреччини ще три мільярди на біженців

Гюнтер Еттінгер виступив за продовження угоди з Туреччиною про прийом біженців. Для цього слід виділити додатково 3 мільярди євро, вважає єврокомісар.

 

Угоду ЄС з Туреччиною по біженцям повинно бути продовжено. Таку думку висловив єврокомісар з цифрової економіки та суспільства Гюнтер Еттінгер (Günther Oettinger). "Я виступаю за те, щоб укласти на найближчі роки угоду між Євросоюзом і Туреччиною. Це необхідно зробити терміново, щоб по можливості не дати жодного шансу контрабандистам, які перевозять біженців в Європу", - заявив Еттінгер, чиї слова у вівторок, 4 липня, цитує видання Welt.

На 2016 і 2017 роки на підтримку біженців в Туреччині виділено сумарно 3 мільярди євро, однак цих грошей вистачить лише до кінця поточного року. Для того, щоб і надалі допомагати мігрантам, слід узгодити додатково стільки ж. "Неабияка частина цієї суми повинна бути виділена з бюджету Євросоюзу", - вважає Еттінгер.

Чинна угода, крім іншого, передбачає, що Євросоюз має право вислати назад тих біженців, які незаконно потрапили до Греції через територію Туреччини і не отримали права на притулок. Замість одного депортованого біженця ЄС взявся легально приймати одного мігранта з Сирії. Ці заходи повинні захистити біженців від незаконних переміщень в Грецію, а контрабандистам - ускладнити їх тіньовий бізнес.

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