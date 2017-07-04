Події

08:00 04.07.2017

Наступним для Луценка може бути Бакулін

Наступним народним депутатом, з якого генеральний прокурор Юрій Луценко буде просити зняти недоторканність, може бути представник "Опозиційного блоку" Євген Бакулін, повідомила "Українська правда".

"Народним депутатом, з якого будуть просити зняти недоторканність у справі про закупівлю бурових установок, може бути представник "Опозиційного блоку" Євген Бакулін", - йдеться в повідомленні на сайті інтернет-видання в понеділок з посиланням на власні джерела.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що справа про так звані "вишки Бойка" (мова йде про закупівлю за завищеною ціною вишок для видобутку нафти і газу на Чорноморському шельфі, до якої нібито причетний співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко) просувається , триває слідство щодо чинного народного депутата за свідченнями колишнього заступника глави правління НАК "Нафтогаз України" Олександра Кацуби, який уклав угоду зі слідством

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