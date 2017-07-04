Події

08:04 04.07.2017

Малайзійський Airbus здійснив екстрену посадку в Брісбені

Літак Airbus А330 малайзійської авіакомпанії AirAsia X, що вилетів з австралійського міста Голд-Кост в Куала-Лумпур, здійснив екстрену посадку в аеропорту Брісбена. Про це повідомляє Xinhua.

За даними агентства, літак був змушений після 30 хв. польоту змінити курс і здійснити екстрену посадку через зіткнення з птахами. На борту літака знаходилися 345 пасажирів і 14 членів екіпажу, ніхто з них не постраждав.

Як повідомляє представник авіакомпанії, пасажири будуть відправлені в Куала-Лумпур іншим рейсом.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Двоє військових загинули, троє поранено в результаті обстрілів бойовиків на Донбасі

Японія заявила КНДР протест в зв'язку з пуском балістичної ракети

Президент Естонії закликала союзників по НАТО проявити спокій і пильність у зв'язку з російсько-білоруськими навчаннями "Захід 2017"

Парубій має намір 10 липня обговорити зі Столтенбергом перспективи вступу України до НАТО

Рівень тіньової економіки України в 2016 році знизився до 34% ВВП

ОСТАННЄ

Лісову пожежу на Херсонщині локалізовано

Необхідно прибрати дуалізм влади шляхом змін Конституції

У ФРН попереджають про стеження з боку ряду держав

Після негоди в Україні залишаються знеструмленими 121 населений пункт

Наступним для Луценка може бути Бакулін

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
звуковая карта в Украине
РЕКЛАМА