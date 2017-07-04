Малайзійський Airbus здійснив екстрену посадку в Брісбені

Літак Airbus А330 малайзійської авіакомпанії AirAsia X, що вилетів з австралійського міста Голд-Кост в Куала-Лумпур, здійснив екстрену посадку в аеропорту Брісбена. Про це повідомляє Xinhua.

За даними агентства, літак був змушений після 30 хв. польоту змінити курс і здійснити екстрену посадку через зіткнення з птахами. На борту літака знаходилися 345 пасажирів і 14 членів екіпажу, ніхто з них не постраждав.

Як повідомляє представник авіакомпанії, пасажири будуть відправлені в Куала-Лумпур іншим рейсом.