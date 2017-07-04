Після негоди в Україні залишаються знеструмленими 121 населений пункт

Станом на ранок вівторка в чотирьох областях України залишаються знеструмленими внаслідок складних погодних умов 121 населений пункт, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"3 липня відновлено електропостачання 94 населених пунктів в п'яти областях, а саме: Сумська - 54, Черкаська - 18, Кіровоградська - 12, Київська - 9 і Чернігівська - 1, які були знеструмлені з 1 на 2 липня внаслідок складних погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач", - йдеться в повідомленні на сайті відомства у вівторок вранці.

Разом з тим, станом на 7.00 4 липня залишаються знеструмленими 121 населений пункт у чотирьох областях, а саме: Черкаська - 58, Сумська - 55, Кіровоградська - 5 і Чернігівська - 3.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.