Події

08:20 04.07.2017

У ФРН попереджають про стеження з боку ряду держав

Перед початком саміту G20 в ФРН звинуватили ряд країн в зростаючій шпигунській активності. Припускають, що стеженням можуть займатися представники РФ, Китаю, Ірану та Туреччини.

Відомство з охорони конституції ФРН незадовго до початку саміту "великої двадцятки" в Гамбурзі звинуватило ряд великих країн - РФ, Китай, Іран і Туреччину - в зростаючій шпигунській активності на німецькій території. Як повідомляє dpa, міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр (Thomas de Maizière) у вівторок, 4 липня, має намір виступити в Берліні з відповідною заявою, в якій будуть згадані ці країни, а також Іран. Особливу увагу відомство закликає приділити можливим шпигунським діям в урядовому кварталі Берліна.

Росія і Китай під час кібератаки на німецькі урядові та комерційні організації неодноразово були розпізнані як ініціатори нападів. "Вибір цілей і тривалість атак", йдеться в документі, чітко вказували на спроби стратегічного стеження за політичною і адміністративною системами Німеччини.

На саміті G20 в Гамбурзі очікуються президент РФ Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін. У вівторок Цзіньпін прибуде в Москву, де проведе переговори в Путіним, а вже в середу китайського лідера прийме в Берліні канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Двоє військових загинули, троє поранено в результаті обстрілів бойовиків на Донбасі

Японія заявила КНДР протест в зв'язку з пуском балістичної ракети

Президент Естонії закликала союзників по НАТО проявити спокій і пильність у зв'язку з російсько-білоруськими навчаннями "Захід 2017"

Парубій має намір 10 липня обговорити зі Столтенбергом перспективи вступу України до НАТО

Рівень тіньової економіки України в 2016 році знизився до 34% ВВП

ОСТАННЄ

Лісову пожежу на Херсонщині локалізовано

Необхідно прибрати дуалізм влади шляхом змін Конституції

Після негоди в Україні залишаються знеструмленими 121 населений пункт

Малайзійський Airbus здійснив екстрену посадку в Брісбені

Наступним для Луценка може бути Бакулін

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
паяльники в интернет магазинах price.ua
РЕКЛАМА