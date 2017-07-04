У ФРН попереджають про стеження з боку ряду держав

Перед початком саміту G20 в ФРН звинуватили ряд країн в зростаючій шпигунській активності. Припускають, що стеженням можуть займатися представники РФ, Китаю, Ірану та Туреччини.

Відомство з охорони конституції ФРН незадовго до початку саміту "великої двадцятки" в Гамбурзі звинуватило ряд великих країн - РФ, Китай, Іран і Туреччину - в зростаючій шпигунській активності на німецькій території. Як повідомляє dpa, міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр (Thomas de Maizière) у вівторок, 4 липня, має намір виступити в Берліні з відповідною заявою, в якій будуть згадані ці країни, а також Іран. Особливу увагу відомство закликає приділити можливим шпигунським діям в урядовому кварталі Берліна.

Росія і Китай під час кібератаки на німецькі урядові та комерційні організації неодноразово були розпізнані як ініціатори нападів. "Вибір цілей і тривалість атак", йдеться в документі, чітко вказували на спроби стратегічного стеження за політичною і адміністративною системами Німеччини.

На саміті G20 в Гамбурзі очікуються президент РФ Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін. У вівторок Цзіньпін прибуде в Москву, де проведе переговори в Путіним, а вже в середу китайського лідера прийме в Берліні канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel).