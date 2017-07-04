Необхідно прибрати дуалізм влади шляхом змін Конституції

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що необхідно прибрати дуалізм влади шляхом внесення змін до Конституції.

"Нам необхідна системна зміна Конституції і необхідно прибрати дуалізм влади, повинна бути чітка відповідальність за що відповідає уряд в країні, за що президент, парламент - це зрозуміло. Таким чином це все повинно бути збалансовано і врегульовано. Там, де в країнах це врегульовано - система працює бездоганно, там де є дуалізм - там завжди є конфлікти незалежно від персони", - сказав він в ефірі ICTV в понеділок.

Прем'єр зазначив, що схема розподілу влади повинна працювати незалежно від особистостей, які обіймають ті чи інші посади.

"Я вважаю, що президент визначиться з тим коли він заявить, що він йде на другий термін. Насправді, я думаю, що для кожної нормальної людини другий термін або перший термін - це не самоціль, це інструмент. Коли президент визначиться - він вийде до українського народу і скаже, що хоче в країні в найближчі п'ять років робити: раз, два, три, чотири, п'ять і попросить у людей їх довіри. Я завжди підтримую нашого президента, як і ви", - сказав В.Гройсман.