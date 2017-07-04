Лісову пожежу на Херсонщині локалізовано

Лісову пожежу в Голопристанському районі Херсонської області площею 20 га станом на ранок вівторка локалізовано, триває гасіння окремих тліючих вогнищ лісової підстилки, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

"3 липня близько 15.00 поблизу с.Чулаковка Голопристанського району сталося загоряння лісової підстилки та молодняка сосни окремими осередками площею близько 20 га на території Чулаківского лісництва. Для проведення повітряної розвідки і гасіння пожежі від ДСНС залучені літак АН-32П, вертоліт МІ-8 і від МО України вертоліт МІ-8", - йдеться в повідомленні на сайті відомства у вівторок вранці.

О 7.00 4 липня пожежу локалізовано, триває гасіння окремих тліючих вогнищ лісової підстилки. До ліквідації пожежі залучено 50 од. тех. і 146 чол., в тому числі від ДСНС - 33 од. тех. і 95 чол.

На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС в Херсонській області.