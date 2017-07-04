Паризький суд виніс рішення проти українки Анни Чесановської

Паризький суд виніс рішення проти української перекладачки Анни Чесановської, яка назвала фільм французького режисера Пола Морейри "Україна, маски революції" проросійською пропагандою і маніпуляцією. Захист перекладачки оскаржив рішення в апеляційному порядку, повідомила "Українська правда".

"Паризький суд виніс рішення проти української перекладачки Анни Чесановської за її критику на адресу скандально відомого режисера Пола Морейри, автора фільму "Україна, маски революції" і зобов'язав її виплатити штраф і компенсацію, які можуть перевищити 13,6 тис євро", - йдеться в повідомленні на сайті інтернет-видання в суботу.

Як відомо, на початку 2016 року у Франції вийшов в ефір фільм "Україна, маски революції", який численні спостерігачі охарактеризували як пропагандистський. Він викликав обурення не тільки в Україні. Всі без винятку французькі журналісти, які постійно працюють або регулярно відвідують Україну, підписали лист, в якому висловили своє обурення з приводу трансляції фільму і назвали його маніпулятивним. Були й інші публікації французьких дипломатів і громадських діячів з критикою на адресу П.Морейри.

Одночасно видання Le Liberation опублікувало блог А.Чесановської, яку П.Морейра найняв для перекладу невеликої частини своїх матеріалів. Українка розповіла, як відбувалося маніпулювання, повідомила деталі про цитати політиків, які були переведені, але не увійшли до фільму. Вона також повідомила про маніпуляції в титрах - її відзначили як єдину перекладачку, хоча з більшою частиною фільму працював інший, не названий перекладач.

Саме цей блог став приводом для позову з боку П.Морейри, який заявив, що вважає "наклепом" звинувачення українки в маніпуляції. Численні звинувачення в інших ЗМІ режисер проігнорував.

Паризький суд став на сторону режисера і погодився, що навіть оціночні судження наносять йому шкоду. Прокурор,який за свідченням учасників також брав участь в процесі, підтримав ці претензії.

Відповідно до рішення суду А.Чесановська повинна заплатити: 5 тис євро моральної компенсації П.Морейро; 3 тис євро компенсації за його витрати на адвокатів; оплатити публікацію спростування в газеті, яку вибере Морейра, витративши на це до 5 тис євро; сплатити державі 500 євро штрафу за порушення закону і компенсувати 127 євро судових витрат.

Рішення було винесено 29 червня. На даний момент його повний текст не опублікований в судовому реєстрі, але Европравда має в розпорядженні його копію на 11 сторінках.

Захист А.Чесановської вже оскаржив рішення в апеляційному порядку, вважаючи його необгрунтованим.