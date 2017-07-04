Події

09:22 04.07.2017

Після негоди в Україні залишається знеструмленим 121 населений пункт

Станом на ранок вівторка в чотирьох областях України залишається знеструмленим унаслідок складних погодних умов 121 населений пункт, повідомили в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.

"3 липня відновлено електропостачання 94 населених пунктів у п'яти областях, а саме: Сумська - 54, Черкаська - 18, Кіровоградська - 12, Київська - 9 і Чернігівська - 1, які були знеструмлені з 1 на 2 липня внаслідок складних погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач", - йдеться в повідомленні на сайті відомства у вівторок уранці.

Водночас станом на 7:00 4 липня залишається знеструмленим 121 населений пункт у чотирьох областях, а саме: в Черкаській - 58, Сумській - 55, Кіровоградській - 5 і Чернігівській - 3.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучені бригади обленерго.

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