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09:51 04.07.2017

В ОПЗ, "Укрзалізниці", "Укрхімтрансаміаку" та "Укрспирті" необхідно швидко створити наглядові ради та замінити менеджмент - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що в ПАТ "Одеський припортовий завод", ПАТ "Укрзалізниця", Українському державному підприємстві "Укрхімтрансаміак" і ДП "Укрспирт" необхідно швидко створити наглядові ради і замінити менеджмент із залученням міжнародних партнерів.

"Наше завдання, щоб у тому числі і по ОПЗ, і не лише по ОПЗ, і по інших великих державних компаніях, зокрема по "Укрзалізниці" та по інших, і по "Укрхімтрансаміаку", що важливо - ми маємо швидко зробити наглядові ради і повністю замінити менеджмент, але менеджмент замінити спільно з міжнародними партнерами", - сказав він в ефірі ICTV у понеділок.

Прем'єр наголосив, що те саме стосується і "Укрспирту".

Він також додав, що вартість ОПЗ не впала за останні роки попри накопичення боргу у компанії.

"Я думаю, що вартість його (ОПЗ) приблизно така, як рік і два роки тому", - сказав В.Гройсман.

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