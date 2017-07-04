Події

10:52 04.07.2017

16 країн-членів НАТО прийняли українських військовослужбовців для лікування

Лікування в країнах НАТО пройшли або проходять 630 українських військовослужбовців, які дістали поранень під час виконання завдань у зоні АТО, повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

"Я хочу подякувати країнам НАТО за підтримку і допомогу в реабілітації українських поранених (військовослужбовців - ІФ). На сьогодні 630 поранених українських пройшли або проходять лікування за кордоном - у 16 країнах-членах НАТО", - сказала вона під час конференції в Києві у вівторок.

І.Геращенко зазначила, що в питанні психологічної реабілітації військових Україна вже має досвід, яким вона може ділитися з міжнародними партнерами.

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