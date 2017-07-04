Садовий іде на допит до Генпрокуратури

У вівторок уранці у будівлі Генпрокуратури України в Києві відбудеться допит мера Львова Андрія Садового у справі про виділення землі під індустріальний парк "Рясне-2".

"О 10:30 йду на допит в Генпрокуратуру (вул. Петлюри 7/9). Справа "Держава Україна проти індустріального парку у Львові. Історія триває вже близько року, і я дивуюсь терпінню інвесторів, які досі не розвернулись і не гримнули дверима", - написав А.Садовий на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

Як повідомлялося, наприкінці 2016 року Генеральна прокуратура України повідомила, що відомство спільно з Національною поліцією України здійснює досудове розслідування у рамках кримінального провадження щодо можливих неправомірних дій із боку посадових осіб Львівської міськради, які призвели до збитків держави в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як зазначено в повідомленні, досудове розслідування встановило, що посадові особи Львівської міськради, зловживаючи службовим становищем, уклали з підприємством договір купівлі-продажу земельної ділянки за ціною 52 млн грн, попри те, що нормативна грошова оцінка такої землі становила 140 млн грн.

Правоохоронці отримали дозвіл слідчого судді на проведення обшуків приміщення Львівської міськради, офісних приміщень оцінювачів та суб'єкта господарювання, який придбав землю, з метою відшукування оригіналів документів.

Як повідомила журналістам тоді ж начальник юридичного управління Львівської міськради Гелена Пайонкевич, представникам правоохоронних органів у добровільному порядку було передано всі документи, що їх цікавлять, стосовно індустріального парку "Рясне-2", обшук не проводився.

За словами Г.Пайонкевич, представники Генпрокуратури "просили земельні рішення щодо індустріального парку, конкурсні рішення та документи з оцінки землі". Вона зазначила, що всі запитувані співробітниками Генпрокуратури документи були ухвалені колективно і перебувають у відкритому доступі.

Г.Пайонкевич уточнила, що йдеться про кримінальне провадження за фактом купівлі українською філією нідерландської компанії CTP (один із найбільших європейських девелоперів, четвертий за обсягами європейський оператор) земельної ділянки площею понад 30 га під індустріальний парк.

ТОВ "Сіті Парк Львів", що є філією нідерландської CTP, 16 червня 2015 року було визнане переможцем інвестиційного конкурсу з будівництва індустріального парку "Рясне-2" у Львові.

Згідно з бізнес-планом, інвестор планує вкласти близько EUR50 млн у будівництво складських логістичних комплексів класу "А" із виробничою площею 100 тис. кв. м, на якій розміститься до 30 компаній. Очікується створення понад 3 тис. робочих місць.